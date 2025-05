Abbanoa interviene ad Alghero martedì prossimo, 13 maggio, per lavori di realizzazione di un attraversamento stradale in via Vittorio Emanuele, all'altezza del semaforo per il quartiere del Carmine, per l’alimentazione delle utenze di via di Saint Exupery.

Le opere comporteranno l’interruzione idrica delle utenze dei quartieri del Carmine e di Caragol, nonché di Regione Monte Agnese, ovvero: via Il Carmine, via Antoni Simon Mossa, via Vittorio Giglio, via Pasqual Scanu, via Rafael Sari; via Fidel Cilliano, via Rafael Catardi, via Pere Català y Roca, via Quinto Tiberio Angelerio, via Rita Ponte Via Aligi Sassu, via Stanis Dessì, via Libero Meledina, via Antonio Ballero Decandia, via Rita Ponte, Strada Vicinale Caragol, Strada Vicinale dell’Acquedotto, Loc. Monte Agnese. L’interruzione avverrà dalle 8 alle 18.





