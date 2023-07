Ad Alghero borgate ancora con i rubinetti all’asciutto. «Quasi un mese senz’acqua nella zona di Rudas, venti giorni a Monte Agnese e da tre a Santa Maria La Palma», riferisce Mimmo Pirisi, capogruppo del Pd in Consiglio comunale.«Nessuna riparazione in corso, nessuna autobotte, centinaia di segnalazioni senza risposta e l'amministrazione sta in silenzio», prosegue il rappresentante dell’opposizione.

«L’esasperazione e il nervosismo alle stelle – avverte – rischia la rivolta popolare e l'occupazione del Comune. Non si può andare avanti così con le temperature che stanno raggiungendo record mai visti». I lavori di riparazione nelle vecchie condotte vanno per le lunghe perché si tratta di tubature in amianto e cemento e per la loro sostituzione occorre una lunga procedura burocratica.

Il gruppo consiliare del Pd ha chiesto al sindaco di fare pressing con i vertici di Abbanoa per un piano di risanamento radicale degli impianti dell’agro. «Sono condotte che risalgono a più mezzo secolo fa, quando è nata la bonifica - conclude Mimmo Pirisi – e in questo territorio c’erano pochi insediamenti. Ma ora ci sono anche agriturismi, bed and breakfast e alberghi. La situazione è cambiata e ci sono altre esigenze».

© Riproduzione riservata