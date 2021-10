Fiamme nella notte nell’area giochi del Granchietto, in località Le Bombarde, una delle più frequentate spiagge di Alghero. L’incendio si è sviluppato intorno alla mezzanotte all’interno del chiosco bar, una struttura in legno con una parte metallica, con annessi servizi e spazio giochi per bambini.

Situato in prossimità della pineta, di fronte al mare, il locale è stato avvolto dalle fiamme, probabilmente innescate da un corto circuito partito da un frigorifero, che hanno ridotto in cenere il baretto e distrutto gran parte del materiale e le attrezzature, compresa la cassa, gli elettrodomestici, computer e dispositivi di videosorveglianza. Il rogo ha divorato anche l’impianto fotovoltaico all’esterno della struttura.

È stato il proprietario Pasqualino Canu, 59 anni, ad allarmare i vigili del fuoco del distaccamento di Alghero. “Mia moglie ha visto illuminarsi la zona dove si trova collocata la struttura e ha subito capito che stava succedendo qualcosa di grave – racconta il proprietario – così ci siamo precipitati sul posto, ma ormai non era rimasto più nulla”. Le operazioni di spegnimento hanno impegnato la squadra dei caschi rossi per oltre due ore, un intervento che si è concluso con la bonifica dell’area. Esclusa la natura dolosa dell’incendio.

