Alta tensione sulle nomine nella società Alghero In House. Christian Mulas del gruppo Orizzonte Comune, parla di un vero e proprio “tradimento” politico e minaccia di abbandonare la maggioranza che sostiene il sindaco Cacciotto. All’origine dei malumori l’ingresso del sassarese Antonio Cardin nel consiglio di amministrazione della società comunale, <nonostante le reiterate interlocuzioni con il sindaco Cacciotto, in cui avevo espresso con fermezza, chiarezza e determinazione la mia totale contrarietà>, avverte Mulas.

<La mia opposizione non ha nulla a che fare con la persona, ma con il tradimento di un percorso politico in cui ho investito tempo, impegno e passione, e che oggi vedo completamente vanificato. A fronte di un impegno politico che ha visto la mia costante dedizione per la vittoria elettorale, a favore di un progetto che si dichiarava "nuovo, alternativo e soprattutto trasparente", ci troviamo oggi a fare i conti con la realtà: un sindaco che ignora accordi precisi, sottoscritti con il coordinatore regionale di Orizzonte Comune, l’assessore regionale Cuccureddu, e lo stesso Cacciotto, che ci avevano assicurato una politica di condivisione e di valorizzazione del nostro impegno>, incalza il consigliere Mulas che, con la lista Orizzonte Comune, ha incassato circa 700 voti. Ora c’è il rischio che Mulas dica addio al partito di Orizzonte Comune. <Mi riservo di decidere il da farsi nelle prossime ore. Una cosa è certa: il mio impegno e la mia passione non saranno più al servizio di un partito che ha dimostrato, in maniera incontrovertibile, di non meritare né la mia fiducia né quella dei cittadini che ho l'onore di rappresentare>.

