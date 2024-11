Un componente del CdA di Alghero in house potrebbe essere in conflitto di interessi: «Invitiamo il sindaco Cacciotto a valutare con estrema attenzione questa delicata situazione».

Forza Italia, con i consiglieri Marco Tedde, Giovanna Caria, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini, mettono in guardia l’Amministrazione sul «potenziale conflitto di interessi in cui parrebbe versare uno dei membri del CdA, a seguito di alcuni snodi giudiziari che lo hanno visto contrapporsi direttamente, e ora in via indiretta, alla società e al suo vecchio CdA», spiegano gli azzurri in una nota, riferendosi al neo presidente Luca Nurra.

«Siamo ragionevolmente certi che sulla base del dovere di trasparenza incombente sugli amministratori delle s.r.l., e della potenziale responsabilità risarcitoria, il membro del CdA coinvolto in questa vicenda abbia comunicato la situazione di conflitto potenziale all'Amministrazione comunale e agli altri amministratori, in modo da metterli nelle condizioni di valutare l'impatto potenziale sulle decisioni del CdA», proseguono da Forza Italia. «Noi continueremo a vigilare con attenzione su queste ipotesi di responsabilità erariale, al fine di evitare danni ai cittadini algheresi e alla Alghero in house», chiudono gli esponenti azzurri.

© Riproduzione riservata