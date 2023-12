Ad Alghero nuovo botta e risposta tra minoranza e sindaco Conoci.

Il consigliere comunale di opposizione Valdo di Nolfo è tornato sulla questione del taglio dei fondi all’Alghero In House. «Nel bilancio di previsione presentato da Conoci nel triplo ruolo di sindaco, assessore al Bilancio e assessore alle Manutenzioni, mancano circa 800 mila euro per gli interventi di manutenzione del verde in città», fa notare il consigliere di Sinistra in Comune. «Una scelta, quella di Conoci, che porta inevitabilmente al taglio dei servizi e di conseguenza a quello dei lavoratori e degli operai», avverte Di Nolfo che, in consiglio comunale, ha definito la scelta «un regalo di Natale al contrario, che avviene in un momento in cui la società In House lavorava per il bando di assunzioni a tempo indeterminato».

Pronta la replica del primo cittadino. «È molto triste che un consigliere comunale speculi sulla pelle di lavoratori al solo scopo di avere un titolo sulla stampa. I lavoratori della In House e la stessa società, come abbiamo avuto modo di dire proprio ieri di persona ai diretti interessati, hanno il futuro assicurato dalla programmazione dell’amministrazione che prevede le risorse necessarie per lo svolgimento di tutte le attività, persino incrementandole», assicura Mario Conoci.

«Così come a brevissimo verrà approvato il piano del fabbisogno di personale che darà poi il via ai concorsi. I lavoratori possono stare tranquilli, l’amministrazione lavora con atti e fatti concreti per garantire stabilità e serenità, ed è triste che invece ci sia chi li utilizzi nella lotta politica togliendogli serenità e sicurezza, ancora di più nei giorni del Natale», chiude il sindaco.

