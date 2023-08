In valigia avevano prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione e privi di etichettatura. Nei guai tre passeggeri fermati all’aeroporto di Alghero nell’ambito dell’attività antifrode svolta presso la sala arrivi internazionali dai funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Sassari, in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale di Alghero e i militari della Guardia di finanza della Compagnia locale.

Una passeggera israeliana proveniente da Tel Aviv e due viaggiatori provenienti dal Bangladesh trasportavano, rispettivamente, 3,5 Kg di prodotti lattiero-caseari e 10 kg di prodotti vegetali di dubbia provenienza.

La merce rinvenuta è stata sottoposta a sequestro amministrativo cautelare, in ottemperanza alla normativa comunitaria che vieta l’introduzione di alimenti privi di etichettatura e per i vegetali si attendono le analisi igienico-sanitarie del fitopatologo dell’assessorato Agricoltura e Riforma Agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna, in applicazione di quanto previsto dai Regolamenti(UE) n 2016/2031 e n 2017/625, per contrastare l’introduzione nel territorio dell’Unione Europea di organismi nocivi e di agenti patogeni infestanti per le specie autoctone.

