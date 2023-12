Lunedì 11 dicembre nella sede del Consorzio industriale provinciale di Sassari, a San Marco, è in programma una conferenza stampa per la consegna dei lavori di realizzazione di un impianto per il trattamento della posidonia in esubero.

Si conclude con l’aggiudicazione dell’opera, dunque, il complesso iter avviato su impulso dell'amministrazione comunale di Alghero con il coinvolgimento del Consorzio Industriale Provinciale e della stessa Provincia di Sassari per la realizzazione del secondo impianto nell'Isola (il primo si trova a Quartu) per pulire non solo la sabbia dal fogliame ma anche le terre di spazzamento.

Cinque milioni di euro reperiti nell’ambito del Pnrr e otto mesi di tempo per concludere l’opera. Nei giorni scorsi è stato firmato il contratto, preceduto da una lunga e complessa revisione dei prezzi con la ditta aggiudicataria delle opere.





© Riproduzione riservata