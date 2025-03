Decolla oggi dall’aeroporto di Alghero il volo inaugurale per Parigi Olry gestito dalla compagnia Volotea. Con due frequenze alla settimana, ogni lunedì e venerdì, e un’offerta complessiva di 21.600 posti in vendita, la nuova rotta secondo il management dello scalo, «rappresenta un'importante novità per il network della compagnia in Sardegna e rafforza il legame tra la Riviera del Corallo e la capitale francese».

Non solo. «Operando anche nei mesi di bassa stagione, questa rotta contribuisce a destagionalizzare i flussi turistici: una scelta strategica che mira a supportare l’economia locale non solo nei mesi estivi, ma anche nei periodi meno affollati, offrendo nuove opportunità al settore turistico e agli operatori del territorio».

Oltre al nuovo collegamento per Parigi Orly, nelle prossime settimane con la stessa compagnia aerea decolleranno anche i primi voli per Firenze e Bordeaux.









