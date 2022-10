Cambio al comando all’aeroporto dell’Aeronautica militare di Alghero, dove questa mattina si è svolta la suggestiva cerimonia del passaggio di consegne fra il tenente colonnello Domenico Cecco e il subentrante, il tenente colonnello Francesco Demontis.

La cerimonia di avvicendamento si è tenuta alla presenza del comandante del Reparto sperimentale e di standardizzazione al tiro aereo di Decimomannu, colonnello navigatore Federico Pellegrini, con la partecipazione delle autorità militari, civili e religiose.

Lo schieramento era composto dal personale del Distaccamento Aeroportuale di Alghero, dal Gonfalone del Comune e dai Labari delle Associazioni combattentistiche e d’Arma.

Cecco ha ceduto l’incarico dopo tre anni di comando per essere trasferito presso la base aerea di Decimomannu, mentre Demontis assume il comando dopo aver precedentemente ricoperto l’incarico di capo reparto logistica della stessa base aerea. Il Distaccamento aeroportuale di Alghero, che dipende dal comando logistico, assicura il supporto logistico ai velivoli di passaggio dell'AM e delle altre forze armate italiane ed internazionali a cui fornisce attività di protezione sociale. Svolge i corsi di sopravvivenza in mare rivolti ai frequentatori dei corsi normali dell'Accademia Aeronautica e di familiarizzazione alla sopravvivenza in mare ai frequentatori della scuola militare Giulio Douhet.

