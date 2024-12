Commissione Ambiente convocata per martedì 3 dicembre dal presidente Christian Mulas con un unico punto all’ordine del giorno: il Disciplinare dell’Area marina protetta Capo Caccia- Isola Piana.

Al terzo piano dei locali di Porta Terra, alle 17, si discuterà, tra le altre cose, delle regole che riguardano la baia di Porto Conte, chiusa alla pesca per sei mesi, da settembre a marzo 2025. Il fermo biologico previsto per gli armatori, all’interno della baia protetta, coinvolge anche i pescatori sportivi che non possono più praticare il loro hobby preferito.

Uno stop al prelievo per consentire a molte specie di riprodursi e crescere all’interno della baia-nursery. Il provvedimento restrittivo, come in passato, ha scatenato polemiche.

© Riproduzione riservata