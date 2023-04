La Settimana Santa ad Alghero entra nel vivo venerdì Santo alle 11.40 in cattedrale con l’Innalzamento del Cristo in Croce, funzione accompagnata dall’associazione musicale Lo Frontuni.

Alle 20.30 il rito del Discendimento sottolineato musicalmente dall'Akademia Cantus et Fidis Coro Matilde Salvador. A partire dalle 21.30 la Processione del Venerdì Santo a cui prenderanno parte numerosi cori. Il lungo corteo con le migliaia di fiaccole rosse sarà in coda al feretro del Cristo, per le vie del centro storico, con i Jermans Blancs della Confrarìa del Gonfalò (la confraternita algherese della Misericordia) e i fratelli catalani.

Sabato la solenne veglia pasquale (dalle 21) mentre domenica di Pasqua ci sarà l'Incontro di Gesù Risorto con la Madonna (Bastioni C. Colombo, Angolo Via C. Alberto).

