Grande successo per la Crai Alghero Half Marathon, lo scorso fine settimana. È stata la festa dei quasi 1400 che hanno invaso la litoranea che dal porto conduce a Fertilia.

Un nastro d’asfalto di otto chilometri affollato da un coloratissimo carosello di maglie variopinte in rappresentanza di quasi tutte le società sarde affiliate alla Fidal e da oltre venti associazioni giunte dalla penisola con l’aggiunta di tanti altri runners arrivati per l’occasione da Belgio, Polonia, Spagna, Francia ed Irlanda. La settima edizione della Crai Alghero Half Marathon va ufficialmente in archivio con l’etichetta di edizione che ha fatto registrare il più alto numero di partecipanti dal 2017 ad oggi. Ad aggiudicarsi la vittoria della mezza maratona è stato Francesco Mei (Academy Olbia, 1h11’20) che ha bissato il successo dell’anno scorso ottenuto però sui 10km. Ha avuto la meglio sul vincitore 2023 Francesco Dejas (Atl. San Gavino) classificatosi al secondo posto (1h13’01) attardato di un minuto e quaranta secondi, al quale ha strappato il primato del percorso migliorandolo di quasi due minuti. Per il terzo gradino del podio Giuseppino Cossu (Cagliari Marathon, 1h13’46). Nella 21 km femminile si è imposta Arianna Lutteri (Asd Team Km Sport, 1h25’16) che tra lei e il secondo posto di Chiara Milanesi (Runners Bergamo) ha scavato un vantaggio di oltre tre minuti. Terza posizione come nel 2023 per Adriana Guadalupe Dessì (Atl. Ogliastra, 1h30’55). Il titolo regionale dei Diecimila è andato a Gabriele Motzo (Isola Run, 32’06) vincitore davanti a Salvatore Mei e Oleksander Choban (SportIsola La Maddalena) che ad Alghero vinse la mezza maratona 2022. A Claudia Pinna (Cus Cagliari, 36’48) il titolo regionale femminile dei 10km. Vittoria per distacco con Roberta Ferru (Cagliari Atletica Leggera, 39’30) seconda e Veronica Pala (Ichnos Sassari) terza. Per lei terzo podio consecutivo ad Alghero.

