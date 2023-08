Un giovane grifone è stato salvato in mare dall’equipaggio del pattugliatore della Base Navale del Corpo Forestale di Alghero. L’esemplare, di circa 5 mesi, si trovava sulla falesia a pochi centimetri dall’acqua, nella zona di Punta Cristallo, all’interno dell’Area Marina Protetta di Capo Caccia.

Infreddolito, reso debole e abbarbicato sulla roccia a picco, cercava di asciugarsi le ali, incapace di riconquistare la cima. Gli uomini della Forestale lo hanno osservato con pazienza per circa un’ora, tenendo i motori spenti per non spaventarlo, fino a quando il grifone nel tentativo di spiccare il volo è caduto in mare. Con l’ausilio di un piccolo gommone preso in prestito a dei turisti, la Forestale ha raggiunto l’animale e lo ha issato a bordo. Trasbordato sul pattugliatore, l’animale appariva esanime, anche per l’acqua salata ingurgitata.

Allertato il centro di recupero della fauna selvatica di Bonassai, lo splendido esemplare veniva sbarcato al Tramariglio e affidato al veterinario Marco Muzzeddu.

La Base Navale della Forestale di Alghero esprime massima soddisfazione per la buona riuscita e ringrazia i privati cittadini che hanno partecipato e contribuito al soccorso.

