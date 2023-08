È tutto pronto ad Alghero per A Special Night with Dardust and Daddy G, l'atteso evento di sabato 19 agosto che vedrà protagonisti Dardust e Daddy G. dei Massive Attack. Si comincia con il musicista e produttore Dardust, Dario Faini, che si esibirà al Nuraghe Palmavera alle 19.30 da solo al pianoforte (show già sold out). Poi la location cambia: Anfiteatro Ivan Graziani (dalle 22) con uno spettacolo di grande respiro internazionale che combina il Duality tour con il dj set, dalla mezzanotte, di Daddy G, storica metà dei Massive Attack, creatore del famoso “Bristol sound” (prenotazioni ancora aperte per Maria Pia).

Per l'occasione sarà messa a disposizione una navetta gratuita per l'Anfiteatro Ivan Graziani con partenza da via Catalogna - fermata Cattogno Bus (orari di partenza: 21.15, 22.15, 23.15 e 00.00, orari di ritorno: 00.30, 01.30 e 02.30). Il set all'Anfiteatro prevede dei posti a sedere, che saranno occupati in ordine di arrivo. Disponibili anche le tribune e possibilità, in ogni caso, di godere dell'evento in piedi. Presenti all'interno dell'Anfiteatro parcheggi e area food & beverage. L'evento è realizzato dalla Fondazione Alghero in collaborazione con Shining Production.





