Lettera aperta dell’assessora alla Pubblica Istruzione del Comune di Alghero, Raffaella Sanna. La componente della giunta Cacciotto ha voluto augurare un buon lavoro alla comunità scolastica.

«Care bambine, cari bambini, studentesse, studenti, dirigenti, docenti e tutto il personale che lavora nelle scuole, di ogni ordine e grado, care cittadine e cari cittadini, in questi giorni le scuole stanno riaprendo le loro porte e un nuovo anno scolastico sta iniziando. A tutte e tutti voi l'Amministrazione Comunale rivolge il più sincero augurio di buon anno scolastico.

Crediamo che la scuola sia davvero la colonna portante su cui si costruiscono le basi, la solidità e il futuro di una comunità, ancor più in una città come la nostra, Alghero, dalla forte identità e dalla ricca storia. L'apprendimento, la conoscenza e la crescita sono la linfa vitale per noi individui.

La scuola oggi è il tesoro di tutti: non vive solo dentro gli edifici scolastici ma sempre più anche al di fuori delle sue mura. Si incontra, dialoga, collabora, costruisce con la comunità e con la città. E la comunità si integra con la scuola e cresce con essa, in un sistema in cui cittadini, associazioni, imprese, istituzioni lavorano insieme alla scuola per progetti ed obiettivi comuni.

Il sistema educativo è di tutti noi, tutti dobbiamo fare la nostra parte pr prendercene cura. E l’Amministrazione Comunale si impegna fin da ora a garantire il massimo sostegno possibile affinché i servizi comunali a supporto del sistema educativo siano garantiti per l'intero anno scolastico.

Crediamo che un sistema educativo di valore e di qualità sia quello in cui tutti gli attori si ascoltano, dialogano, si capiscono, collaborano e costruiscono insieme, avendo sempre al centro i nostri bambini, le nostre bambine, i nostri studenti e le nostre studentesse.

Avendo questo come faro, tutti, l'Amministrazione Comunale, il personale della scuola, le famiglie, tutti coloro che contribuiscono per la loro parte al complesso sistema educativo, potranno sempre trovare, di fronte alle difficoltà, soluzioni condivise e la serenità di un punto d’incontro.

Che sia un anno positivo, di crescita, di traguardi e soddisfazioni per tutte e tutti voi».

