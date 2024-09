Incidente stradale sulla provinciale 105 Alghero-Bosa, nei pressi di Poglina direzione Bosa.

Una macchina, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada. L’automobilista, illeso, è riuscito a chiamare i soccorsi.

Sul posto il personale dei Vigili del fuoco del distaccamento di Alghero che ha messo in sicurezza vettura e scenario.

