Un tavolo urgente della coalizione di maggioranza, lo chiede Franco Masu responsabile ad Alghero di Città Viva – Italia Viva, per fare il punto della situazione e chiarire alcuni aspetti.

«È utile ricordare che dal giorno dell'insediamento del sindaco e della Giunta si è lasciato l'onere di alcune decisioni riferibili agli impegni programmatici e agli assetti di governo alla discrezionalità di consiglieri comunali che forti del fatto di essere loro gli eletti - scrive Masu - hanno ritenuto superfluo non confrontarsi con il partito che li ha candidati e ha contribuito alla loro elezione di fatto concependo il partito alla stregua di un taxi che doveva portarli solo a destinazione, non era certo questo il modo di operare a cui si pensava quando tutti si parlava di una visione del futuro inteso come nuovo modo di fare politica. Oggi questo modo di fare crea non poche difficoltà allo stesso sindaco che come garante degli impegni assunti al momento della sua candidatura ora come allora necessita di essere supportato nella sua azione di governo da tutti i partiti della coalizione non essendo sufficiente il solo importante impegno dei consiglieri», chiude Franco Masu.





