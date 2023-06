«In pericolo efficacia del servizio di igiene urbana estivo per mancato adempimento di accordi sindacali. Intervenga sindaco per mediare tra le parti».

Anche il gruppo consiliare e il direttivo di Forza Italia Alghero esprimono forte preoccupazione per le tensioni fra la società Alghero Ambiente e i sindacati che tutelano i lavoratori.

Il motivo del contendere, secondo gli azzurri, parrebbe essere «l’inadempimento ad un accordo sindacale del febbraio dello scorso anno, attraverso il quale l’azienda e le rappresentanze sindacali si accordarono per avere in forza al 1 giugno 2023 96 lavoratori a tempo indeterminato». Al 31 maggio i lavoratori erano 85 e i sindacati hanno fatto pressing per completare il quadro delle assunzioni.

«Siamo consci che le dinamiche sindacali vengono gestite all’interno dell’azienda fra le parti, ma siamo molto preoccupati per il serio pericolo che le incomprensioni fra le parti sociali conducano a malumori e proteste che rischiano di mettere a serio rischio l’efficacia e l’incisività del servizio estivo», commentano da Forza Italia.

«Crediamo sia necessario che il sindaco intervenga in tempo reale per mediare tra le parti, al fine di ricomporre i rapporti che a quanto pare si stanno deteriorando a causa del fatto che l’azienda invece di procedere alle assunzioni a cui si era obbligata sta trasferendo da Sassari lavoratori di altra società».

