Troppi automobilisti senza cinture e con il cellulare in mano. Così la polizia locale ha predisposto ad Alghero dei servizi di controllo con i motociclisti in borghese.

In queste ultime settimane sono stati sequestrati decine di finti ganci per le cinture, dispositivi che evitano l’innesco dell’antipatico segnale sonoro e sono state elevate altrettante sanzioni. Chi viene sorpreso con il telefonino in mano perde automaticamente anche 5 punti dalla patente di guida.

Il servizio, avverte il comandante Matteo Bertocchi, proseguirà anche nei prossimi giorni.

Solo nella giornata di venerdì gli agenti in borghese sono intervenuti per tre violazioni sull'uso del cellulare e una per la cintura di sicurezza.

© Riproduzione riservata