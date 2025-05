Spacciava eroina in centro e, alla vista dei carabinieri, ha tentato di disfarsi della sostanza stupefacente: dieci involucri di cellophane termosaldati. Nei guai un uomo arrestato in flagranza di reato nel corso della mattinata di ieri, domenica 25 maggio, ad Alghero. In particolare, durante un normale pattugliamento finalizzato alla prevenzione dei reati e alla sicurezza della collettività, i carabinieri, transitando per le strade cittadine già affollate di turisti, hanno notato un uomo stranamente irrequieto.

I militari hanno quindi deciso di avvicinarsi per un controllo ed è in quel momento che l’indagato ha tentato di liberarsi della droga. In seguito a una perquisizione, tra l’altro, è stato trovato in possesso di alcune dosi di marjuana e della somma complessiva di 260 euro, ritenuta verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

La perquisizione veniva poi estesa all’abitazione dove sono stati rinvenuti ulteriori 2 grammi di eroina, 54 grammi di marjuana, 110 milligrammi di metadone, vario materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, 2 bilancini elettronici e la somma in contanti di 1800 euro. Al termine delle attività di rito il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’uomo la detenzione domiciliare.





