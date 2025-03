11.744.700 milioni di euro all’anno per i prossimi otto anni: la procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del Comune rappresenta il bando pubblico più costoso per l’ente locale che, fino al prossimo 29 aprile, raccoglierà le offerte da parte delle ditte interessate.

Oggi negli uffici di Sant’Anna la conferenza stampa di presentazione, con il sindaco Raimondo Cacciotto, l’assessore all’Ambiente Raniero Selva, il presidente della commissione Ambiente Christian Mulas e l’intero staff dell’ufficio.

Tra gli elementi qualificanti del nuovo bando: il servizio di raccolta porta a porta esteso su tutto il territorio comunale, l’incremento del lavaggio strade e della pulizia manuale dei marciapiedi, 400 nuovi cestini, l’apertura di tre eco centri e, non ultimo, la “tariffa puntuale” entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo appalto.

© Riproduzione riservata