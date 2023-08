Una macro regione del Mediterraneo, con la Sardegna al centro, capace di guardare verso la Catalogna e al Nord Africa. Questo uno dei punti programmatici dell’associazione politica “Sard – Sardi in Europa” che si è costituita nei giorni scorsi ad Alghero e a Torino.

In agenda anche il contrasto alle speculazioni energetiche sulla pelle del popolo sardo, la necessità di istituire il registro dei tumori per comprendere le cause di morte di migliaia di sardi ogni anno e il confronto con lo Stato italiano per la restituzione alla collettività delle aree e servitù militari. Il presidente – eletto dall’assemblea – è il cagliaritano Emanuele Armeni. Il portavoce è il gavoese torinese Enzo Cugusi.

L’associazione sarà presente alle prossime elezioni per il rinnovo del parlamento sardo con lista propria ma guarda con speranza all’aggregazione sotto un’unica sigla delle forze che condividono questi valori democratici.

