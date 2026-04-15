«Un intervento deciso e risolutivo da parte della Federazione, improntato a un atteggiamento propositivo e finalizzato alla risoluzione delle criticità emerse, piuttosto che a una mera applicazione di misure di carattere punitivo». A chiederlo è il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto alla Federazione Italiana Baseball Softball (Fibs) nella lettera inviata al presidente Mauro Mazzieri in relazione alla vicenda che ha coinvolto la Asd Catalana Baseball e le conseguenti determinazioni assunte nell’ambito dell’attività federale.

La Catalana baseball & softball Alghero non parteciperà ad alcuna attività agonistica per la stagione 2026. Dopo cinquantadue anni di storia ininterrotta, la società ha annunciato il ritiro con una nota che descrive una situazione di profonda crisi, legata a ragioni burocratiche e logistiche che nulla hanno a che vedere con i risultati ottenuti sul campo. «Lo sport, in particolare a livello dilettantistico, vive grazie all’impegno di dirigenti, atleti e volontari che operano con passione e affrontano quotidianamente sacrifici significativi, e l’Amministrazione comunale di Alghero – riferisce il sindaco - ha appreso con attenzione e preoccupazione le criticità che hanno coinvolto la società sportiva e, pur nel pieno rispetto dei ruoli e delle competenze degli organi federali, ritengo che una vicenda di tale rilevanza meriti una valutazione attenta e, soprattutto, uno sforzo orientato alla ricerca di una soluzione che possa andare incontro alle esigenze della società e tutelare la continuità dell’attività sportiva». Nel ribadire il sostegno verso tutte le realtà che svolgono un’importante funzione educativa e formativa attraverso lo sport, contribuendo alla crescita dei giovani e al rafforzamento del tessuto sociale, il primo cittadino di Alghero è convinto «che in questo senso non si può non tenere conto delle condizioni specifiche in cui operano le realtà sportive del nostro territorio. Essere un’isola comporta già di per sé maggiori difficoltà organizzative ed economiche, legate soprattutto ai costi di trasferta e alla gestione dell’attività agonistica, che gravano in maniera rilevante sulle società». Cacciotto ricorda inoltre le iniziative già promosse negli ultimi anni, tra cui – segnala - il supporto al Torneo delle Regioni ospitato ad Alghero, e il progetto, attualmente in itinere, di riqualificazione del campo da baseball di Maria Pia. Si tratta di un investimento concreto che testimonia la volontà dell’Amministrazione di sostenere e sviluppare questa disciplina, favorendone la diffusione e il coinvolgimento di un numero sempre maggiore di appassionati». Il sindaco confida nella disponibilità della Federazione «a valutare con attenzione la situazione e a individuare soluzioni che consentano di superare le criticità attuali, nel rispetto delle regole ma anche nella consapevolezza del valore sociale e sportivo che realtà come la Catalana Baseball rappresentano per il nostro territorio. In tale ottica, le manifesto fin da ora la piena disponibilità a un incontro, al fine di approfondire la situazione e individuare congiuntamente possibili percorsi di soluzione».



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