Oltre 250 sanzioni per campeggio abusivo, fumo nelle spiagge, sosta e transito di mezzi motorizzati vietati e calpestio sulle dune.

Sono i numeri dell’operazione di controllo e vigilanza ambientale avviata dalla compagnia barracellare di Alghero sulla costa e nell’area marina protetta del Parco regionale di Porto Conte. Multe registrate in una sola settimana nei principali arenili, lungo tutto il litorale e nelle pinete.

I controlli sono stati ulteriormente intensificati a partire da oggi e fino al 25 agosto, in vista dell’incremento delle presenze turistiche, su richiesta dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto, in collaborazione con l’assessore all’Ambiente, Raniero Selva.

Nella pineta di Maria Pia multa da 200 euro nei confronti di campeggiatori abusivi in violazione delle norme e ordinanze di divieto. Occhi puntati anche sul corretto smaltimento dei rifiuti, spesso abbandonati lungo la fascia costiera e in particolare nell’isola ecologica di Sant’Anna dove le divise verdi hanno stilato alcuni verbali. Nei giorni scorsi i barracelli allertati dai bagnini, incaricati a sorvegliare la spiaggia di Maria Pia, hanno multato alcuni giovani che, nonostante siano stati richiamati perché sostavano e calpestavano le dune, hanno continuato nella loro azione illecita fino all’intervento degli uomini della polizia rurale, l’unico presidio costante che pattuglia a piedi gli arenili. In prossimità delle spiagge si moltiplicano i parcheggi selvaggi, riscontrati anche vicino l’area marina protetta del parco di Porto Conte.

Il lavoro della compagnia barracellare, guidata da Riccardo Paddeu, proseguirà nei prossimi giorni, con turni dalla mattina al pomeriggio e fino alla notte, in occasione dell’aumento dei flussi dei turisti.

