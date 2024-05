Due auto a fuoco nella notte ad Alghero.

Le fiamme si sono sprigionate dal vano posteriore di un furgone parcheggiato in via Cravellet per poi attaccare anche un’utilitaria.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di via Napoli e in pochi minuti sono riusciti a spegnere il rogo.

I residenti del quartiere avevano sentito un forte boato intorno alle 23.30 e quando si sono affacciati le fiamme erano già divampate. Successivamente, raccontano, ci sono stati altri due botti provocati dalla rottura dei vetri dei mezzi.

Ancora da chiarire che cosa possa aver innescato le fiamme nel retro del furgone.

