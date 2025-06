Assolti dal reato di diffamazione oggi in tribunale a Sassari. Maurizio Pirisi e Roberto Trova erano accusati di aver offeso, nel 2021, la reputazione dell’allora consigliere comunale di minoranza ad Alghero Valdo Di Nolfo, ora consigliere regionale.

I due, esponenti invece della maggioranza, avevano diffuso un comunicato stampa in cui rispondevano alla persona offesa dopo che Di Nolfo aveva espresso forti critiche sullo stato dell’ingresso al servizio del reparto di Diabetologia dell’ospedale della città catalana.

Pirisi e Trova avevano scritto, ribattendo, frasi in cui asserivano tra l’altro: «Di Nolfo è stato capace esclusivamente di parlare e mai di fare…che fa della menzogna il proprio stile di comunicazione».

Per la pm Alessia Sanna gli imputati, difesi dagli avvocati Barbara Pirisi e Sebastiano Chironi, dovevano andare assolti per la scriminante dell’articolo 51 del codice penale. La giudice Elena Barmina ha invece disposto l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

