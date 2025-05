Il 36 per cento dei turisti in visita ad Alghero alloggia nelle case-vacanze e nei bed and breakfast. I dati aggiornati al 2024 riferiscono di oltre 2.000 strutture extra-alberghiere. L’Associazione - Club di prodotto Domos, che ad Alghero coordina una vasta rete di proprietari di seconde-case impegnati proprio nell’extra alberghiero, ha celebrato nei giorni scorsi i suoi primi quindici anni di attività con un evento a Villa Mosca.

L’occasione per ripercorrere le tappe principali della sua mission, dedicata al miglioramento dell’offerta ricettiva e alla valorizzazione del territorio. Sotto la guida del nuovo gruppo dirigente presieduto da Fiorella Gargiulo, l’Associazione si prepara a una fase di ulteriore rafforzamento e sviluppo. L’obiettivo è chiaro: superare la stagionalità, offrendo agli ospiti un ventaglio più ampio di esperienze e occasioni di scoperta durante tutto l’anno. All’evento hanno partecipato i sindaci e gli assessori dei Comuni che hanno già sottoscritto l’accordo di collaborazione con Domos, tra cui Florinas, Monteleone Roccadoria, Olmedo, Ossi e Putifigari.

Un momento particolarmente significativo è stato la consegna, da parte della presidente Gargiulo, di attestati di riconoscimento ai soci fondatori dell’Associazione, in segno di gratitudine per il loro prezioso apporto alla crescita di Domos. È stato anche ricordato il ruolo svolto da Marco Di Gangi che, insieme ad alcuni tra i soci fondatori come Giorgio Cau, credette fin dall’inizio nell’importanza di costruire una rete di operatori per il miglioramento qualitativo dell’offerta ricettiva e, più in generale, per la crescita dell’intera destinazione.

Durante la serata sono stati anche presentati due importanti strumenti dedicati ai visitatori: la nuova cartina personalizzata di Alghero, del territorio circostante e della Sardegna, pensata per guidare gli ospiti alla scoperta delle eccellenze locali e la Domos Card, che, grazie alla collaborazione con numerosi partner, garantirà agli ospiti vantaggi e facilitazioni durante il loro soggiorno.









© Riproduzione riservata