Dog beach, aree sportive e spiaggia facile. Il Comune di Alghero ha pubblicato l’avviso pubblico per la concessione temporanea ad associazioni senza scopo di lucro, per la durata non superiore ai 90 giorni, di alcune porzioni di litorale sul lungomare Lido, a Maria Pia.

Dog beach

Due aree da attrezzare a spiagge per cani saranno a Maria Pia e a La Stalla. Qui sono ammesse a partecipare le associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore della tutela, della protezione e della valorizzazione della natura e dell’ambiente, nella cura degli animali e nella protezione del valore dell’interazione uomo-animale. «Gli operatori hanno la facoltà e la libertà di organizzarsi ad offrire servizi per cani e conduttori, quali, a titolo esemplificativo sosta, gioco, attività di gruppo, agility e qualsiasi altra attività che preveda la promozione del valore dell’interazione uomo-animale o comunque utile alla fornitura di un servizio utile al benessere animale e di supporto al conduttore», spiegano dagli uffici comunali.

Sport in spiaggia

Per la pratica sportiva è stato individuato il litorale di San Giovanni. «Sono ammesse a partecipare le A.S.D. regolarmente iscritte al registro nazionale delle Associazioni Sportive dilettantistiche ed altri soggetti purché espressamente senza scopo di lucro».

Spiaggia Facile.

Infine il litorale con accesso facilitato per chi ha difficoltà motorie. «Sono ammesse a partecipare tutte le associazioni senza scopo di lucro al fine di gestire l'area e le attrezzature messe a disposizione dell'amministrazione comunale. Gli operatori hanno la facoltà e la libertà di organizzarsi ad offrire attività di assistenza, collaborazione, sussidio con la maggior libertà possibile in materia di scelta, organizzazione degli spazi, prestazione di attività collaterali di carattere assistenziale e ludico».

Tutte le info sono reperibili al seguente link del sito istituzionale del Comune di Alghero: www.comune.alghero.ss.it/it/documenti/documento/AVVISI-PUBBLICI-ESPLORATIVI/





