«Una parte dell’avanzo di amministrazione vada all'Istituto Musicale Giuseppe Verdi». La proposta arriva dal consigliere comunale Valdo Di Nolfo con la speranza che venga accolta da tutti i capigruppo. Nei giorni scorsi il Consiglio ha confermato e replicato il sodalizio tra il Comune algherese e l’Istituto Verdi, una vera istituzione che ad Alghero nasce nel 1948 e che quindi ha già festeggiato i 75 anni di attività. Una scuola che fu costituita per volontà di 80 cittadini che videro nella musica un mezzo per risorgere dagli orrori della guerra. Da allora è centro di riferimento culturale e musicale in città con corsi destinati all'infanzia e alle fasce più deboli della cittadinanza.

«L’unione tra i due enti è solida – dice Di Nolfo di Sinistra in Comune - però ha bisogno di sostegno, di sostanza oltre che di forma. Per questo durante il mio intervento ho sottolineato la necessità di destinare una parte dell'avanzo di gestione alle attività del Verdi».

