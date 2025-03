Momenti di paura in via Cherso, nel cuore di Fertilia, dove sono intervenuti i vigili del fuoco di Alghero per il cedimento parziale del solaio di una palazzina a due piani.

Il crollo ha interessato il tetto di un appartamento disabitato, al secondo piano dell’edificio, situato nell'incrocio con il lungomare Rovigo.

Le squadre del 115 sono intervenute alle 18.45 su segnalazione delle persone che risiedono al piano terra dello stabile, inquilini immediatamente evacuati e ospitati in una struttura ricettiva, in attesa che si concludano le operazioni di messa in sicurezza e di ispezione per valutare la stabilità e le condizioni dell’immobile.

L’abitazione dove si è verificato il crollo, presenta alcune criticità strutturali con rischio di cedimenti nel tetto. Nessuna persona è rimasta ferita.

Sul posto anche gli agenti della Polizia locale e il comandante Salvatore Masala che ha immediatamente informato il sindaco Raimondo Cacciotto.

© Riproduzione riservata