Arrestato a Sassari per detenzione e spaccio di eroina. I carabinieri avevano notato da tempo, nel quartiere di Monte Rosello, un’attività sospetta vicino all’abitazione dell’uomo con l’andirivieni di persone che entravano e andavano via nel giro di pochi minuti. Fermato uno dei presunti acquirenti i militari lo trovavano in possesso di circa mezzo grammo di cocaina, acquisita poco prima.

Venerdì scorso, le forze dell’ordine hanno svolto una perquisizione domiciliare nei confronti del sospettato trovando circa 82 grammi di eroina, nascosta nel sottofondo di un vaso da giardino, una fiala di metadone, due bilancini di precisione, una carabina priva del tappo rosso, un caricabatterie modificato per celare sostanze stupefacenti, vario materiale da taglio, due taccuini in cui erano annotati gli importi ricevuti e infine la somma in contanti pari ad euro 3.693, verosimile provento dell’attività di spaccio.

Tutto il materiale è stato sequestrato: l’uomo è stato arrestato e condotto in carcere a Bancali.

