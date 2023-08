Via libera agli interventi per liberare i canali della bonifica e scongiurare nuovi allagamenti in vista delle piogge autunnali. Il Consorzio di Bonifica della Nurra è stato incaricato dalla Regione dei lavori straordinari sui corsi d’acqua che attraversano le campagne di algheresi.

Domani, sabato 5 agosto alle ore 9, ad Alghero a Guardia Grande (in via Canale Orune, all’angolo con via Dore) la consegna del cantiere alla società Elettrotecnica S.r.l. di Viddalba.

L’intervento, che ammonta a 2 milioni di euro, consiste nella pulizia di circa 40 chilometri di collettori e canali a cielo aperto di cui 22 facenti parte del canale Orune. Attualmente i canali si presentano ricoperti da una fitta vegetazione che invade l'alveo e allo stesso tempo ostruisce il deflusso delle acque piovane.

Oltre al presidente del Consorzio di Bonifica della Nurra, Gavino Zirattu, saranno presentici, tra gli altri, il sindaco di Alghero Mario Conoci, il presidente del consiglio regionale Michele Pais, il direttore dei lavori Mimmo Pirisi, il responsabile del procedimento, ingegnere Paolo Nacari e i rappresentanti dei comitati di borgata e delle associazioni di categoria.

© Riproduzione riservata