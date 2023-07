Alghero, città sporca e indecorosa nel pieno della stagione turistica. Lo sostengono i gruppi di opposizione, pronti a lasciare per sempre il banco del Consiglio comunale «per porre fine a questo strazio targato Conoci».

Sporcizia e miasmi in ogni luogo, elencano i consiglieri Pietro Sartore, Gabriella Esposito, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Mimmo Pirisi e Valdo di Nolfo.

«Foglie che cadono perché non si sono fatti i trattamenti nei tempi dovuti e che nessuno si preoccupa neppure di spazzare, rendendo i marciapiedi simili a un letamaio» e ancora «buche nelle strade, erbacce oramai ingiallite e pronte a diventare fieno. Parcheggi delle spiagge senza parcometri perché ci si è dimenticati di attivarsi per tempo, con un danno erariale per l'ente del quale riparleremo».

I consiglieri del centrosinistra sono pronti a lasciare lo scranno in Consiglio comunale e chiedono ai colleghi di maggioranza di fare lo stesso. «Non continuate a rendervi complici di questo disastro. Ridiamo una speranza ad Alghero», chiude la nota degli avversari politici del sindaco.





