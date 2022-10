Percepiscono il reddito di cittadinanza e verranno impiegati per i servizi alla comunità.

Lo ha deciso il Comune di Alghero che ha predisposto il progetto "L'Alguer lluenta - Una mano lava l'altra" per 40 beneficiari, un programma che li vedrà impegnati in attività nella riqualificazione di aree con la raccolta di rifiuti abbandonati, la pulizia degli ambienti ed il posizionamento di attrezzature, sorveglianza e manutenzione di isole ecologiche ed altre strutture del sistema di raccolta differenziata, e nel supporto all'organizzazione di eventi di educazione ambientale.

"In un periodo in cui le critiche più frequenti al reddito di cittadinanza riguardano il mancato impiego dei percettori, il Comune di Alghero con l'assessorato all'Ambiente e l'assessorato ai Servizi Sociali riesce ad occuparne 40 per proseguire le attività del progetto”, ha sottolineato il sindaco Mario Conoci.

Dopo aver acquisito gli aspetti sulla sicurezza sul lavoro, “ai partecipanti sono state illustrate le attività relative all’estirpazione delle erbe infestanti, pulizia strade e sentieri agrari, pulizia spiagge, pulizia strade urbane ed extra urbane, raccolta rifiuti e fogliame dalle strade e sentieri, - spiega Andrea Montis, assessore all’ambiente – così come la pulizia dai rifiuti nel perimetro di corsi d’acqua, supporto nella organizzazione e gestione di giornate per la sensibilizzazione dei temi ambientali”. “Le attività in cui sono impegnati i precettori del reddito - prosegue Montis - rappresentano un momento di promozione del processo di inclusione sociale, in quanto potranno sviluppare competenze e professionalità attraverso una nuova esperienza di lavoro. Non è da considerare secondario l'aspetto economico e di risparmio per le casse comunali che potrà così coprire parte di quei servizi per cui invece sarebbero diversamente necessarie ulteriori risorse."

