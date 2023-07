Impianto di climatizzazione fuori uso nella casa di riposo del Green Hotel di Alghero, proprio in questi giorni di grande calura e di temperature sopra i 40 gradi.

Il presidente della commissione Sanità Christian Mulas è in allarme per lo stato di salute degli anziani ospiti. «Un problema che ci preoccupa tanto, visto che all’interno della struttura ci sono molti ospiti non autosufficienti. Dal Comune arrivano rassicurazioni , ma alcune dichiarazioni dei parenti degli ospiti della struttura sono differenti. Una situazione assurda che si sarebbe dovuta risolvere subito, invece il problema va avanti da mesi», dice Mulas.

Anche i consiglieri di opposizione vogliono fare chiarezza. «Interrogheremo il sindaco e l'assessore competente ai servizi sociali e chiederemo una commissione sanità e servizi sociali con la partecipazione di tutte le parti in causa, comune , dirigenti, cooperativa e proprietà provvisoria dello stabile per un confronto tra le parti in causa affinché i disagi patiti dagli anziani in questi ultimi anni non si ripetano».

