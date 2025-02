Diciotto gruppi, tremila figuranti, una march band, due scuole di danza, cantanti e dj nelle piazze di arrivo dei carri.

Grandi manovre in vista della classica sfilata di Carnevale dei bambini delle scuole d’infanzia e elementari, organizzata dalla Fondazione Alghero e coordinata da Rm management.

L’appuntamento è per sabato 8 marzo, dalle 15, con partenza di fronte ai Giardini Manno. Il tema di quest’anno è “Fiabe classiche e moderne e letteratura” e le scuole si stanno già organizzando per la scelta della favola più adatta in modo da dare il tempo ai genitori di confezionare i vestiti in maschera.

Il Carnevale dei bambini è un evento nato nel 1982 con il nome di “Ragazzi in scena” e nel tempo è diventato un appuntamento tradizionale. Una vera festa di comunità.

