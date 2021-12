Non ha neppure dato il tempo alla mamma di raggiungere la sala parto dell’ospedale civile di Alghero. Un neonato aveva talmente fretta di conoscere il mondo che è stato partorito nel parcheggio del nosocomio.

La neo mamma dopo le prime doglie era immediatamente salita in macchina. La corsa in ospedale alle cinque del mattino, poi l’arrivo nel posteggio della struttura ma non è riuscita neppure a compiere quei pochi metri per raggiungere il reparto di Ginecologia Ostetricia, al secondo piano dell’edificio.

Si sono rotte le acque, il capo del bambino era già fuori di qualche centimetro, così il parto è avvenuto proprio su una barella adagiata dagli operatori sanitari presenti all’esterno con un’ambulanza.

In pochi istanti è venuto alla luce un bimbo di 4 chilogrammi, trasferito insieme alla mamma presso l’ospedale dove hanno ricevuto assistenza dal personale medico specializzato. Entrambi stanno bene, nonostante la paura, e tra qualche giorno faranno rientro a casa. Resterà il ricordo di quei momenti di paura e la gioia di un evento a lieto fine.

