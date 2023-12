La Fondazione Alghero mette a disposizione degli operatori commerciali dodici postazioni suddivise in blocchi da tre gazebo per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione del Capodanno.

In particolare gli stand nel Piazzale della Pace potranno garantire il servizio al pubblico durante i concerti di Guè, Noiz e Anna (29 dicembre), Voglio tornare negli Anni '90 (30 dicembre) e Ligabue (31 dicembre).

«Le postazioni verranno assegnate previo pagamento di un corrispettivo forfetario onnicomprensivo (concessione spazio, noleggio e montaggio gazebo, fornitura impianto elettrico, consumi energetici, guardiania notturna)», spiegano dalla Fondazione. L’offerta minima è fissata in 21mila euro per ogni blocco.

Gli operatori interessati dovranno far pervenire le proprie offerte in busta chiusa, utilizzando l'apposita modulistica entro le ore 13.30 del 13 dicembre.

