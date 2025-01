Intervento dei vigili del fuoco, nella serata di lunedì, ad Alghero, per domare le fiamme che hanno avvolto un’auto posteggiata in via Vittorio Veneto.

La macchina, per cause da accertare, ha preso fuoco sulla parte posteriore sinistra, ma il rapido intervento degli uomini del distaccamento di Via Napoli ha evitato che le fiamme avvolgessero tutta la vettura.

Dopo aver estinto le fiamme gli uomini del 115 hanno messo in sicurezza la strada. Sul posto anche Carabinieri e Polizia Locale.

