Ieri sera dopo le 19 la squadra dei vigili del fuoco di Alghero è dovuta intervenire in via Vittorio Veneto per un incendio che ha colpito una Audi bianca regolarmente parcheggiata.

Per cause da accertare l’automobile ha preso fuoco sulla parte posteriore sinistra. Il rapido intervento degli uomini del distaccamento di Via Napoli ha evitato che le fiamme avvolgessero l’intera vettura.

Sul posto anche polizia e carabinieri. La strada è stata chiusa al traffico il tempo necessario per la messa in sicurezza.

