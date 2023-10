«Portare un artista straordinario come Ligabue è sicuramente un’ottima scelta, ma ora il centrodestra invece di continuare a parlare di un concerto, ci dica cosa intende fare per risolvere i disastri creati in questi anni».

L’opposizione di centrosinistra parte all’attacco della giunta, prendendo spunto dal programma di Capodanno. «Da giorni assistiamo a un profluvio di comunicati di ringraziamenti, complimenti, auto celebrazioni. Fratelli d’Italia si complimenta col suo assessore – scrivono i consiglieri di minoranza -, l’assessore ringrazia Fratelli d’Italia. Il sindaco ringrazia l’assessore di Fratelli d’Italia. L’assessore della Lega ringrazia tutti. D’altronde, per quattro anni e mezzo di emolumenti per non fare nulla, un grazie ci pare anche il minimo. Poi c’è Noi con Alghero che dice che loro sono stati bravissimi e ora tocca agli hotel e agli operatori. Peccato si dimentichino che i problemi della destagionalizzazione non si risolvono certo con un concerto».

I consiglieri Pietro Sartore, Gabriella Esposito, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Mimmo Pirisi e Valdi Di Nolfo tengono a ricordare che il merito, semmai, va alla Fondazione Alghero e che il Capodanno algherese non è certo una novità.

Poi danno la sveglia alla maggioranza per i lavori di ex Cotonificio, piscina coperta e palazzo comunale, «tutto fermo e bloccato».

Per gli spazi pubblici in abbandono, per la situazione dell’igiene urbana e per la circonvallazione «con i lavori a passo di lumaca».

