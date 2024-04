Un parco giochi inclusivo e intergenerazionale sarà inaugurato venerdì 5 aprile alle 10.30 in via Liguria, nell’area verde del Polisoccorso. Una iniziativa nell’ambito del progetto OASI (Opportunità Accessibile di Spazi Inclusivi) finanziato dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. Uno spazio aperto alla cittadinanza come luogo di incontro, confronto e integrazione, un esempio virtuoso di collaborazione tra mondo delle Associazioni, UNIAT APS Nazionale e UNIAT APS Sardegna, e soggetti pubblici, il Comune di Alghero. Al taglio del nastro interverranno il sindaco Mario Conoci, Pietro Pellegrini presidente UNIAT APS nazionale e Marco Foddai presidente UNIAT APS Sardegna.

