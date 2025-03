Dopo 13 ore di discussione, alle cinque del mattino il Consiglio comunale di Alghero ha approvato il nuovo regolamento sui suoli pubblici: con 15 voti a favore e 2 contrari. Fratelli d’Italia ha fatto pollice verso, pronosticando ricorsi al Tar da parte degli operatori scontenti. Il gruppo di centrodestra aveva presentato 40 emendamenti, «con l’obiettivo di ridurre la burocrazia per gli operatori, garantire maggiore chiarezza e certezze normative, aprire nuovi spazi di socialità e presidio del territorio, dare più tempo agli esercenti per adeguarsi alle nuove norme, prevedere incentivi e premialità per chi investe», riepilogano dal gruppo di minoranza, «ma tutti gli emendamenti sono stati bocciati senza alcuna motivazione».

Dubbi, ancora, sul presunto conflitto di interessi da parte dell’assessore Enrico Daga, nel suo doppio ruolo di componente di giunta delegato a portare avanti il nuovo regolamento sui suoli pubblici e titolare di un esercizio commerciale in centro storico.

