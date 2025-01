Alghero capitale del turismo family friendly è volata alla Fitur di Madrid ospite di Grimaldi Lines. Nello stand del Gruppo Grimaldi infatti, c’è stata la presentazione della “destinazione Sardegna” con un focus particolare sulla città di Alghero designata capitale del turismo per le famiglie per il 2025.

All'evento hanno partecipato, tra gli altri, Raúl Sánchez, segretario generale della Confederazione europea delle famiglie numerose (ELFAC); Raimondo Cacciotto, sindaco di Alghero; Maria Grazia Salaris, assessora al Welfare della Famiglia del Comune di Alghero, con lei anche l’assessora Ornella Piras al Turismo e Sviluppo Economico, Enrico Daga assessore al Demanio e Franco Cuccureddu, assessore al Turismo della Regione Sardegna, accompagnati dal direttore viaggi e marketing del Gruppo Grimaldi in Spagna, Javier Félez.

«Da diversi anni, grazie alla creazione di un Ufficio per le politiche familiari e all’attuazione di un “Piano Famiglia” trasversale a tutti i settori, Alghero si propone come un territorio sempre più attento, accogliente e sensibile alle esigenze dei nuclei familiari. Questa visione si traduce in politiche progettate per essere inclusive e orientate al benessere delle famiglie, con l’obiettivo di costruire una città davvero "family friendly”», riferisce l’assessora Salaris, ringraziando pubblicamente i responsabili dell’Ufficio politiche familiari di Alghero, Mauro Ledda e Filomena Cappiello per l’ottimo lavoro svolto in questi anni.

