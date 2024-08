Ad Alghero disponibili i contributi per le famiglie con bimbi in età da asilo nido. L’Amministrazione ha aperto i termini per la presentazione delle domande per accedere al “Bonus nidi gratis”, per l’abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati.

La domanda di contributo deve essere presentata da uno dei genitori per via telematica al Comune di Alghero dove il minore risulti frequentante un nido dalla data di gennaio 2024.

Per formalizzare la domanda l’utente dovrà collegarsi allo sportello polifunzionale del Comune di Alghero e, nella sezione “servizi scolastici e per l’infanzia”, deve cliccare sulla dicitura "Chiedere l'ammissione all'offerta nidi gratis”.

Nel portale e nella sezione specifica troverà il modulo d’iscrizione da compilare on-line. Si potrà accedere personalmente con attivazione dello spid. La domanda dovrà essere regolarmente compilata, così da permettere al programma l’invio nel protocollo generale del Comune. Nel caso la domanda risulti incompleta, il programma non procede.

I nuclei familiari, anche mono-genitoriali, ivi comprese le famiglie di fatto, che intendono usufruire della misura devono possedere i requisiti consultabili nell’avviso pubblico reperibile sul sito istituzionale del Comune di Alghero.

A pena d’esclusione, la domanda dovrà essere caricata e pervenire entro le ore 23:59 del giorno 10 settembre 2024.

