Al via ad Alghero la settima edizione della Sagra della Fragola, nella borgata di Sa Segada. L’appuntamento per residenti e turisti è per domenica 7 maggio, a partire dalle 10, per una intera giornata da trascorrere tra le bancarelle dei frutti rossi e di tutto ciò che il territorio della Nurra può offrire, tra prodotti agricoli d’eccellenza e artigianato.

Protagoniste le fragole rosse, mature e saporite: queste le caratteristiche inconfondibili del frutto primaverile più amato da adulti e bambini. Presenti numerosi produttori di fragole ma non solo: gli organizzatori dell'instancabile comitato di borgata di Sa Segada - Tanca Farrà si sono prodigati anche quest'anno per far trascorrere ai visitatori una divertente e sfiziosa giornata in allegria proponendo un programma ricco di attrazioni.

Per i bambini c'è l'imbarazzo della scelta: dalla corsa della fragola (iscrizioni sul posto, partenza ore 11, a partire dai 5 anni), ai laboratori di pittura, con giostre e giochi gonfiabili a fare da cornice. Stand gastronomici e artistici, musica dal vivo, pranzo all'ombra del boschetto con grigliate, panini e pizze, maxi torta di fragole e molto altro attendono il pubblico che ogni anno, sempre più numeroso, non manca all'evento più popolare dell'agro di Alghero.

Oggi la conferenza stampa di presentazione negli uffici di Porta Terra, con il sindaco Mario Conoci, gli assessori Giorgia Vaccaro, Giovanna Caria, Alessandro Cocco e Antonello Peru, gli organizzatori, il comitato di borgata Sa Segada-Tanca Farrà con il presidente Antonio Zidda e Gavino Zirattu presidente delr.

