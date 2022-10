Sarà Peer GinTrip, produzione Teatro del Loto | Teatri Molisani, per l’adattamento e la regia di Stefano Sabelli ad aprire, domani alle 20, al teatro civico di Alghero, la stagione dei 2022-2023 dei Teatri di Prima Necessità.

Tratto dal testo di Henrik Ibsen, lo spettacolo è una favola moderna dall’andamento picaresco dove tempi, spazi e luoghi si sovrappongono.

Peer Gynt trascorre la sua vita in un mondo dove fantasia e realt finiscono per confondersi. Attraversa tutti gli stati e gli stadi della vita, rifiutando in principio l’amore sincero della dolce Solvejg, per viaggiare per paesi esotici e lontani, cimentandosi in mille mestieri ed esperienze, fra orge e baccanali, dall'America al Marocco, da Gibilterra all'Egitto, per ritornare, naufrago, nel Mare del Nord, suo paese natio che lo aveva cacciato, dove Solveig è sempre lì ad attenderlo. Una grande favola moderna arricchita dai temi originali composti da Grieg, arrangiati ed eseguiti dal vivo anche attraverso campionature elettroniche e l’uso di strumenti etnici, come cornamuse e zampogne, che si intrecciano a temi moderni e alle canzoni di Califano ed Elvis Presley.

In scena Eva Sabelli, Gianantonio Martinone, Bianca Mastromonaco, Mauro D’Amico e Fabrizio Russo.

