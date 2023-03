Divieto di balneazione nel Lido San Giovanni, ad Alghero, per l’estate 2023. Benché da due anni si registrino valori nella norma, in un tratto del litorale è scattato temporaneamente il divieto. È l'effetto dei calcoli previsti da disposizioni nazionali all'interno delle quali finiscono i valori dei fuori norma registrati (seppur saltuariamente) nella stazione balneare dagli anni 2019 e 2020 e le cui controprove hanno spesso riscontrato valori nella norma con conseguente revoca dei divieti.

«Un tratto della spiaggia urbana di San Giovanni, nonostante le ultime analisi non abbiano riscontrato valori fuori dalla norma, viene comunque sottoposto a "divieto di balneazione", per legge, con esami ripetibili solo a termine della stagione balneare 2023, mentre permane la qualifica di qualità d'eccellenza per tutte le restanti stazioni balneari del Comune di Alghero» fanno sapere dagli uffici comunali.

