Cardiologia senza medici e pazienti affidati alle cure degli anestesisti.

Lo denuncia l’opposizione di centrosinistra chiamando in causa il sindaco Mario Conoci per tentare di risolvere, con la Asl, una situazione precaria e potenzialmente rischiosa.

«Mancano i cardiologi all’ospedale Civile di Alghero. Di notte poi, non c’è nessuno. Se c’è una emergenza/urgenza cardiologica di notte ad Alghero chi se ne occupa?», si domandano i consiglieri Mario Bruno, Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Mimmo Pirisi e Valdo di Nolfo.

«Una recente disposizione di servizio della Azienda Sanitaria Locale di Sassari dice che devono occuparsene gli anestesisti. Saranno loro a stabilire la possibile evoluzione della malattia cardiaca e fare il trasporto assistito del paziente a Sassari», svelano i gruppi di minoranza. «Facile prevedere che nessuno si assuma responsabilità che esulano dalla propria specialità e che tutti i pazienti - per paura di eventuali denunce per non aver valutato bene il caso - vengano trasportati a Sassari», pronosticano i consiglieri.

«Ma se nel frattempo c’è da fare un’anestesia o un parto cesareo e gli anestesisti sono occupati nel trasporto dei pazienti? È una organizzazione precaria che Alghero non merita e che impone una decisa presa di posizione del Sindaco, dei sindaci del territorio e dell’intera comunità. Una sanità algherese ormai allo sfascio. È ora di dire basta», chiude la nota dell’opposizione.

